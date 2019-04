"Respeto a todas las personas. No se puede cambiar a una persona si no quiere. Ricardo es un chabón de buena madera, pero tiene sus cosas y sus días", agregó Fernández acerca de Centurión, con quien no llegó a compartir equipo pero sí mostró tener una buena relación. Cuando se desempeñaba en el elenco chileno, el Tanito visitó al plantel de Racing y se llevó de regalo la camiseta de Centu.