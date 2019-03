"Ahora pensar en la selección es difícil, saben que es una noticia importante para mí y en lo grupal, porque es muy bueno para el grupo cuando citan a jugadores para selección. Es muy gratificante porque uno viene haciendo las cosas bien, me voy con mucha bronca y hoy en la noche seguramente no podré dormir y me voy con la cabeza pensando en Puebla y conseguir los tres puntos", dijo a Medio Tiempo el canterano de Lanús.