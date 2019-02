"Ganar es una obviedad. Después habamos del cómo, y cómo estamos haciendo las cosas me tranquiliza. El fútbol no es solo ganar, es cómo ganar. Los tres puntos van a llegar. ¿Cuándo? No lo sé, pero por decantación van a llegar si seguimos haciendo lo que estamos haciendo", declaró en la semana Crespo, que intentará sumar su primer triunfo desde su asunción en el equipo del Sur del Gran Buenos Aires.