Luis Fabián Galesio, delantero del SSD Cittá di Messina de la Serie D de Italia, es además la pareja de Ivana Icardi, hermana de Mauro, delantero argentino en conflicto con el Inter de Italia y esposo de Wanda Nara. Luifa, ganador de Gran Hermano en su edición 2016, jugó en Argentina en Instituto de Córdoba, Argentino Peñarol, 9 de Julio de Morteros y tuvo un efímero paso por Arsenal, en donde no llegó a jugar oficialmente. Luego, logró conseguir continuidad en el Ascenso de Italia. "Gracias a Dios, todo lo que he conseguido es gracias a mí y a mi nivel futbolístico; para estar en este club tuve que hacer una prueba de una semana, no le debo nada a nadie", recalcó Galesio en una entrevista con el programa Jogo Bonito (FM 94.7).