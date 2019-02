El domingo 17 de febrero, fiel a su personalidad mundana, no juró una promesa ni pidió un deseo ni preparó una cábala. No hay extravagancias en la vida de Luciano Ceccatto. Sólo le interesa seguir su vida normal como corredor de seguros, disfrutando de su familia. Va a seguir jugando, pero con sus amigos más cercanos en canchas de fútbol 5. "Soy el típico futbolista (risas). Me gusta salir, pasear, comer asado con amigos. No tengo cosas locas. Me preguntan por qué no escribo un libro, por qué no empecé terapia. ¿Para qué? Yo no sufrí nada, lo que los sufrieron fueron mis familiares. Me siento bien, hay que desdramatizar".