La jugada se dio a los 15 minutos del segundo tiempo, dos después del empate parcial de Sand. Cuando Pavón se lanzó al espacio para desbordar, se hallaba medio pie adelantado. A los efectos de la regla 11, cuando la pelota se puso en movimiento, el jugador estaba fuera de juego, algo que no advirtió el juez asistente Maximiliano Del Yesso. Luego, el cordobés cedió hacia atrás para Zárate y el ex Vélez no falló.