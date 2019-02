"Patón (Bauza) me iba comentando algunas jugadas. Me preguntó por el gol de Central, cómo no lo vio, no sé que pasó y le conté que le picó mal a Armani. Fue gracioso porque íbamos comentando las jugadas. Estábamos desperdiciando situaciones y él estaba tranquilo relatando el partido. Hubo buena química".