En plena conferencia de prensa, Troglio disparó: "Me chupan un huevo las críticas, lo que sí, me duele que hablen muchos que no vienen a Estancia Chica (predio de entrenamiento). Nunca se me cruzó por la cabeza irme. Soy un discreto director técnico que ha hecho más del 50% de los puntos. A veces me va bien y a veces mal. Es difícil dirigir en Gimnasia, hay que tener muchas agallas para hacerlo".