"El triunfo en el Bernabéu posicionó la marca River en el mundo. Fue algo tremendo, extraordinario. Me escriben de todos lados, me invitan a exponer. En este caso la Universidad Europea de Madrid que está vinculada con el Real Madrid y el club en sí, que siempre observa lo que River hace en América, me pidieron si podía presentarme en un Congreso abierto, y aquí estoy. Lo bueno es que, más allá del trastorno de que no se pudo jugar en el Monumental, haber venido le dio mucha exposición a los colores y al escudo. Nos posicionó en toda Europa, fue un salto de calidad muy importante. Al club lo popularizó ese partido. Hoy River es la principal institución de Sudámerica. Antes de la final no había ninguna chance de que nos inviten a esta parte del mundo. Sí daba charlas en Colombia, México, Chile, pero en España no, por más que estuviésemos en el radar de venta de futbolistas. Si seguimos con una estrategia de desarrollo en Europa, vamos a mantenernos como un modelo de desarrollo en Sudamérica", cuenta Grossi quien lleva 20 años de trabajo en el fútbol y está en River desde 2016.