Además, las finales tendrán 30 vueltas y no 25, es decir que habrá un 20% más de carrera mientras que cuando se larguen las series o la final del TC, los autos deberán ir a una velocidad no inferior a los 80 Kilómetros y no superior a los 90, a la vez que en la velocidad final habrá una tolerancia de 2 Km, por lo cual podrán llegar a 92 Km como máximo.