En diálogo con La Oral Deportiva, Sagra expuso su análisis de lo sucedido contra los equipos que pelean por el título: "Me sorprendieron para mal las declaraciones de Coudet haciendo alusión a nuestro cuerpo técnico y jugadores. Contra Racing pudimos darlo vuelta por mérito y suerte. Ahora dice que le regalamos el partido a Defensa y Justicia, me sorprende de un ex jugador".