Ganso fue presentado como flamante refuerzo del Fluminense y, en su primer contacto con los medios, fue consultado por su experiencia con Sampaoli en España. "Sucedieron algunas cosas allá. Cuando una persona te pide ir a un club y no te hace jugar, algo está mal. Cuando la persona no quiere ni hablar contigo, está equivocada. Pero eso pasa, la gente olvida y la vida sigue", ventiló el elegante conductor, ex San Pablo y Amiens de Francia.