Con Messi ocurrirá lo mismo en un corto tiempo, ya no estará. Igual no parece ser el tiempo. Messi muestra su contundencia en Europa y es muy difícil no convocarlo. Está entre los mejores once jugadores argentinos, sin dudas, pero se encerró en mutismo extraño tras el Mundial disputado en Rusia y no dice palabra. Ni del desastre que capitaneó ni de su futuro.