"¿El responsable es el representante?", le preguntaron desde el estudio. "Sí, totalmente", ratificó. Además, comentó que Emiliano no deseaba realizar la travesía hacia Cardiff de noche. "Por supuesto que no quiso. Yo fui futbolista, lo aconsejable es levantarte temprano, desayunar como corresponde y después viajar, para llegar bien, descansado. Las condiciones fueron totalmente obligadas, él lo contó. Siempre hay mensajes entre amigos. Él decía, 'no puedo descansar, no paré en todo el día'. En el mensaje de audio está claro. Y en unos mensajes anteriores que tuve con él me dijo que quería quedarse a dormir: 'No quiero viajar, prefiero quedarme acá a la noche'", insistió Duarte.