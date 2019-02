"Estoy muy dolido por la situación, es una mancha para mi familia, para mi apellido. No me gusta. Vengo a aclarar cómo fue la cosa. Esto pasó en las vacaciones, justo era de noche y un compañero vino a mi casa y me dijo que mi novia estaba en un lugar con alguien. Fui a ese lugar con mi amigo y vi algo que no me gustó. Me sentí boludeado, lo primero que se me vino a la cabeza fue rayarle el auto y me vine para mi casa. Eso fue todo. Después se dijeron un montón de cosas que nada que ver y que me pone mal. No intimidé a nadie, no acosé a nadie, fue solo lo del auto", contó el jugador del Lobo en diálogo con radio La Red.