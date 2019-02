La figura de Menotti no se discute. Un maestro de 80 años que fue el encargado de cambiar la historia del seleccionado argentino. No hay dudas de que la historia de la Albiceleste se divide en un antes y después de César. A pesar de esto, su llegada fue inesperada. Nada hacía prever que un hombre que era crítico de esta gestión, y que hacía mucho que no trabajaba, llegaría a uno de los puestos más deseados. Mucho más aún teniendo en cuenta que ya estaban elegidos los entrenadores de la selección mayor, sub 20, sub 17 y sub 15.