Más allá de la alegría del atacante por volver a Newell's, expresó su dolor por el presente de la institución. "Sinceramente no me imaginaba este presente de Newell's. Cuando me fui el equipo estaba en puestos de Sudamericana y me imaginaba un club diferente en todo sentido. Hay que mirar hacia adelante y convencer al plantel de que se puede salir de esta situación. Hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible", declaró.