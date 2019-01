Alguien podría chicanearla como en algún momento hizo Scioli con Macri, en el debate presidencial previo a la elección de 2015, con la frase "si no pudiste con los trapitos, mirá si vas a poder con los barras", pero Sikorski, rápida de reflejos, contraataca: "Estoy sacando toda una nueva normativa la próxima semana sobre este tema que ataca no sólo a los trapitos sino también tipificará como delito la connivencia de los policías con estos. No es que hasta ahora no pude, sino que se necesitaba apoyo de todas las áreas. Ahora estará la ley y ya tengo el compromiso de la Justicia para actuar in fraganti. Además, voy a trabajar en conjunto con Nación y Provincia, y lo primero que hicimos fue coordinar el ingreso de cientos de barras al programa Tribuna Segura. Voy a controlar personalmente para que ninguno pueda entrar a los estadios. Esta pelea va en serio. Y no sólo contra los violentos sino también contra quienes les dan de comer: voy a accionar contra todo dirigente que no se alinee con esta política y tenga connivencia".