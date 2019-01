Amorebieta apuntó contra el técnico y elogió a la directiva, pero Moyano no tuvo dudas en respaldar al encargado del plantel: "Me llama la atención esta campaña anti-Holan, anti-Independiente. No se habla que Independiente vendió por 54 millones de dólares y porque el técnico potenció a los jugadores. La jerarquía que tiene Independiente con jugadores pretendidos de distintos lugares del mundo; se habla del puterío que generan algunos jugadores".