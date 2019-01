11.00 Chile – Arabia Saudita (C)

11.30 Brasil – Corea (A)

11.30 Bahrein – Japón (B)

11.30 Egipto – Angola (D)

13.30 Austria – Túnez (C)

14.00 Alemania – Serbia (A)

14.00 Macedonia – Islandia (B)

14.00 Qatar – Argentina (D)

16.15 Dinamarca – Noruega (C)

16.30 Francia – Rusia (A)

16.30 España – Serbia (B)

16.30 Suecia – Hungría (D)