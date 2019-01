"Sí, me emocioné porque fue un día muy especial, es dejar de ver al lugar como una obra y empezar a sentirlo lleno de vida y energía", se sincera. Pero va más allá cuando recuerda lo que puede ser la génesis de este proyecto. "Me acuerdo como si fuera hoy mi primer entrenamiento en la Universidad de Temple. Entré al estadio y no me quería ir. Esa motivación es la que queremos recrear y, por suerte, es la que vi hoy en los más jóvenes. Esto es lo que me hubiera gustado que me ofrecieran acá antes de irme… Y ojalá, desde hoy, este lugar sirva de inspiración a nuestros jugadores, y a todos los atletas del país y de Latinoamérica que se acerquen. Que lo sientan como propio", admite Pepe, quien se colgó el oro olímpico como jugador y ahora lo repite, con otra medalla, como directivo, para volver a quedar en la historia en este trabajo revolucionario que arrancó hace casi 9 años.