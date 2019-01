"Me da bronca la violencia en el fútbol y es producto de la impotencia. La

sociedad futbolística argentina no quiere solucionar el tema, lo patea para adelante y hay que enfrentarlo. Nadie asume las responsabilidades. Deben ser políticas de Estado y el Estado debe ocuparse. Me resisto a pensar que no tiene solución pero ¿dónde está la prevención?".