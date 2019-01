"Me fui desconcertado a firmar la tarjeta, reprochándome la falla, y pensando que con ese "bogey" el torneo se me iba de las manos. Cuando juego sólo pienso en la pelota, en mis manos y en el fierro, y miro al público sin verlo, como si estuviera solo. Cuando me alcanzaron la tarjeta me ocurrió lo mismo, la miraba sin ver los números; la revisé tres o cuatro veces, pero mi cabeza estaba en la falla del hoyo 18… No creo, ya se lo dije, en que Aaron me haya querido perjudicar. No concibo que en el golf pueda caber la deshonestidad. Si somos profesionales, debemos ser profesionales en todo. Cada uno debe luchar con sus armas, sin pensar que nadie pueda ayudar al otro. Firmé la tarjeta y la entregué sin haber sido sumada al encargado de hacerlo. Yo estaba a diez metros de él, pero con indecisión no me llamó, y optó por entregarla a los oficiales de reglamento y exponerle la situación. Un periodista de TV me entretuvo en esos momentos, y todo contribuyó a la confusión. Yo no dije que en la Argentina no ocurría esto, sino que en la Argentina se juega más amigablemente y que con un poco de buena voluntad el error de mi tarjeta pudo ser corregido. Estoy de acuerdo con el reglamento, con la decisión, pero tengo mis dudas si también debo estar de acuerdo con la persona que sumó, que no fue Aaron, que no fui yo, que no sé quién es. En un campeonato mundial para damas la hawaiana Jackie Poun fue penada en la misma forma por haber anotado un golpe de menos, pero el asunto se deliberó bastante. Aquí todo pasó en diez segundos (sic)".