"Quería decirles que anoche me entraron a mi casa y me robaron todo. Esas cosas que me faltan eran para donar (botines, ropa, zapatillas y camisetas), además de electrodomésticos, herramientas, etcétera. Empezar el año así es un mal sabor porque eran cosas para ayudar. Ojalá que a esa gente que entró le sirva para algo productivo, aunque lo dudo. Si a alguien le ofrecen algo de las cosas que mencioné, más que nada botines y camisetas, por favor avisar. Ayudemos a que estas lacras desaparezcan. Muchas gracias y feliz año para todos. Esto pasó en Fray Luis Beltrán, mi ciudad natal", redactó el ex Racing y Vélez en sus redes sociales.