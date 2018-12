EL DESAFIO DE GALLARDO A LA CONMEBOL: El hoy exultante DT de River Plate asumió una postura desafiante ante la entidad mayor del fútbol sudamericano. La TV mostró cómo Marcelo Gallardo se comunicaba vía handy desde el palco del estadio Arena do Gremio con sus colaboradores en el campo de juego. Tras el primer tiempo (1 a 0 a favor de Gremio), Gallardo bajó a los vestuarios para dar instrucciones a sus jugadores, violando la suspensión con restricción de contacto aplicada por el órgano disciplinario. Luego del partido declaró: "Me tomé el atrevimiento de bajar y hablar con los jugadores porque creí que ellos lo necesitaban y yo también. Tal vez incumplí una regla, porque no estaba permitido, lo reconozco y lo asumo, pero era lo que tenía que hacer. Esto lo ganaron los jugadores que son los que entran. Creo que es injusto porque te quitan el derecho y la libertad de trabajo. Está bien que te multen y uno como DT es responsable si el equipo sale un minuto tarde. Pero quien tiene un poquito de vestuario sabe que a veces se demora y acá no hay tolerancia, por eso te suspenden. Le cortan la libertad de trabajo a un entrenador. No me arrepiento, si fuera necesario lo haría otra vez".