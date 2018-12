La Ciudad de Buenos Aires, que venía sorteando con arreglos espurios con los barras los enfrentamientos mortales, tuvo un 2018 trágico: tiroteos en la barra de Platense en el barrio Mitre de Saavedra, los incidentes gravísimos de la final de la Copa Libertadores, las tremendas imágenes de la barra de All Boys haciendo retroceder a la Policía tras un partido con Atlanta y una víctima fatal: Martín Ojeda, alias el Chino, quien fue asesinado en la interna de la propia barra de All Boys. Esa causa sí cuenta con tres detenidos aunque la pelea está lejos de terminar: el viernes pasado tras la asamblea de socios del club, los jefes de la hinchada se agarraron en el ingreso al estadio y el Picante Martín, munido de un machete, hirió con dos cortes en la espalda a su hasta ese momento segundo, el carnicero Nicolás, y de no haber mediado la intervención del resto de la barra estaríamos a esta hora contando un muerto más.