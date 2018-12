Más allá de eso, la delicada operación se tornó inviable cuando Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA, habló de la "billetera gorda" del español como obstáculo para contratarlo. Guardiola no podía permitir que se dijera eso. Más allá de que las estrellas del fútbol evitan hasta dónde pueden dar detalles de sus salarios, las palabras de Tapia lo ponían en una situación incómoda con el City. ¿Acaso estaba negociando con la AFA por un sueldo superior para abandonar el club inglés? Manzour bin Zayed al Nahyan, dueño del Manchester City y miembro de la dinastía reinante en los Emiratos Árabes, bien podría haberle planteado esa pregunta. Para evitársela, Guardiola apeló a algo que hace de vez en cuando (y no solo él): le hizo llegar a un periodista de los que cubren habitualmente las conferencias de prensa del City que quería que le preguntasen por las palabras de Tapia. La pregunta llegó y la respuesta fue astuta: "Para decir lo que dijo tiene que saber cuál es mi salario". Así, Guardiola nunca dijo no haber sido sondeado, pero dejó en claro que él nunca le pasó a la AFA el detalle de cuánto gana. Y eso es cierto.