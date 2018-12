Lo más inquietante de las reiteradas frustraciones del fútbol sudamericano en el Mundial de Clubes -el título del Corinthians sobre el Chelsea en 2012 tiene el mérito de la excepción- no pasa por las derrotas, que son al fin y al cabo parte esencial del deporte. No todo es ganar, y muchas veces no es lo más importante. No, lo más importante, lo inquietante y peligroso de cara al futuro, es que los grandes equipos de Europa, muy especialmente el Real Madrid de los últimos tiempos, ganen el torneo casi sin quererlo. Sin despeinarse ni emocionarse. ¿Recuerdan el no festejo ante San Lorenzo en la final de Marruecos? Hoy fue similar, y el Madrid acababa de ganar su tercer título consecutivo. Queriéndolo o no, los españoles exhiben ante el mundo del fútbol que están ante un trámite, que lo que verdaderamente importa -y es lógico que así lo vean- es la Champions, la Liga, la Copa del rey y ganarle al rival de siempre. El Mundial de Clubes es un trofeo oficial y suma al historial, pero no les mueve un pelo.