Un arquero con manejo del juego con los pies es otra de las necesidades que apuntó el técnico en su lista. Y para elegirlo volvió a abrevar en su ex club. El señalado es Fernando Monetti, el ex portero de 29 años con pasado en Gimnasia y Lanús. San Lorenzo intenta contratarlo a préstamo y es optimista, más allá de que Atlético Nacional lo adquirió en 3 millones de dólares y desea recuperar parte de la inversión. "La negociación todavía está fría. Los tiempos del club no son los del jugador", dijo Juan Cruz Ollier, su representante.