Menotti no quiso dejar de dar su opinión acerca de lo sucedido con el duelo de vuelta entre el Millonario y el Xeneize por la definición del certamen más importante del continente. "Los partidos se tienen que jugar y ganar en la cancha. Si no, en vez de contratar técnicos y jugadores, contraten cuatro barrabravas que tiren piedras. No hay que confundir picardía con trampa. El fútbol debe ser para los pícaros pero no para los tramposos", concluyó.