Parece bastante pasional, incluso, al sabernos argentinos, nos comenta con tristeza la "mala suerte" de Héctor Cúper, ex entrenador de la selección egipcia, "porque hizo un buen trabajo, pero siempre pierde las finales". Pero aclara que su cercanía con el fútbol (no se pierde ningún partido por TV) "es porque nací en un país en el que este deporte se lleva en la sangre, como ustedes", pero que la única vez que concurrió a un estadio en EUA "fue cuando vino mi Al Ahly de visita, y ahí hubo un lleno total, pero si no, yo aquí no piso jamás un estadio".