"Me siento muy mal, me bajó la presión muchísimo. No es un partido apto para cardíacos. Yo soy de Boca y cuando estaba ahí en la sala de primeros auxilios hizo el gol Benedetto y salté. Me agarró la enfermera, me agarraron todos y me dijeron que cuide el corazón. Me voy a descansar", explicó.