-¿Y jugadores que le interesen especialmente, enfocado en algunos de ellos, los que cree que son más relevantes para la prensa española o para usted?

-No creo ser muy original. A mí me llama mucho la atención algunos momentos de Edwin Cardona, que me encanta pero que no lo sostiene por más de tres minutos por partido, me gusta también Juanfer Quintero, que tiene cosas muy riquelmeanas a veces, pero también igual que Cardona, irregular, a tres minutos por partido, como parecen muchos jugadores colombianos.