Al lado de Gabriel, aparece Germán, un tucumano de 28 años, soltero y sin hijos, que sonríe a cada segundo porque no puede creer que está por ver la final de la Copa Libertadores en Madrid. Es ingeniero de sistemas y cuenta un truco que utilizó para poder comprar su entrada desde Argentina cuando en verdad solo se podía desde el exterior. "El domingo estaba viendo el partido ante Independiente y a cada momento pensaba que tenía que viajar, entonces sabía que me iba a animar a emprender esta aventura sólo si tenía la entrada para el partido. Por eso primero probé desde mi celular y no me dejaba, por lo que me di cuenta que desde una computadora podía cambiar la dirección del IP (localización de la conexión) instalando un servidor proxy al navegador y así simular que estaba en Francia. De esa forma pude comprar".