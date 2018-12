Consultado sobre el operativo en la previa del Monumental, el ex jugador señaló que: "Es lamentable que un equipo no pueda llegar a un estadio. Fue raro el operativo y lo que pasó es muy feo. Amo a mi país y tengo hijos que no quiero que se acostumbren a que esas cosas pasen acá. No me quiero acostumbrar a que no podemos vivir bien y acostumbrarnos a que tiren piedras o quieran lastimar a otra persona. Lo que pasó no es normal".