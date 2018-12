Iván Erquiaga, Fernando Zuqui, Rodrigo Braña y Mariano Pavone entrarían en reemplazo de Fernando Evangelista, Iván Gómez, Franco Zivetti y Nahuel Estévez. Por su parte, el elenco del sur del conurbano bonaerense viene de vencer como local a Independiente por 1 a 0 y, si bien aún no lo dio a conocer, el técnico Luis Zubeldía no haría cambios y pondría a los mismos once que empezaron jugando ante el equipo de Avellaneda.