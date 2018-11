Radys, cuatro veces campeón de rafting junto a su hermano (salieron décimos en el último Mundial, realizado en Costa Rica), confiesa que lo logrado por su madre es una motivación extra en su carrera.

"Ella ya tenía la técnica muy dominada, incluso corrió en Sudamericanos, y lo hacía muy bien, pero con el tiempo y no practicarlo lo perdió un poco", develó el mendocino, quién mostró su felicidad al llegar al podio: "No me sentí del todo bien hoy, por ahí el cansancio, no dormimos bien. Pero muy contento, porque conseguí una medalla y pude quedar bien con la provincia, que tantos nos banca".