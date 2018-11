"Argentina nos liquidó el sueño olímpico. Nuestro objetivo es quedar primeros de grupo y eso pasa por empezar ganándoles", contó Xavi Lleonart, 172 veces internacional. "Somos dos equipos parecidos, pero ellos cuentan con Gonzalo Peillat que es el mejor del mundo en el lanzamiento del córner corto. Es un plus. Saben que cadajugada de esas, un 90% de las veces, es gol. Eso marca la diferencia. Pero tenemos nuestras armas para contrarrestarlo y esperamos sacar los tres puntos. No se trata de que tengamos una espina clavada, pero no está mal que el destino nos dé esta oportunidad", añadió.