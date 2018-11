"Me pone muy triste, me quita las esperanzas y me hace replantearme todo: mi pasión, mi gusto por el deporte, que es mi trabajo, mi medio de vida y es lo que yo elegí. Lamento mucho haber llevado a mi hijo de 10 años a la cancha, me siento muy culpable. Fuimos a la cabina de prensa, me pareció que era el lugar más seguro de la cancha, pero cuando vinieron las postergaciones y River no salió a decir que esto no se podía jugar… En ese momento dije 'yo me voy de aca'. No me iba a quedar hasta las 11 de la noche y caminar por la calle con un chico, después de que un equipo campeón puede desatar una furia sin límites", relató el conductor de Basta de Todo en su programa de Radio Metro.