Luego de las declaraciones del presidente de River, Rodolfo D' Onofrio, que hicieron referencia a una traición en el reclamo que hizo Boca, el titular del club de la ribera Daniel Angelici deslizó que se sintió defrauado. "River puede decir lo que quiere, pero yo no filtré el acta", dijo el dirigente y aclaró: "El sábado se hizo un acta, un pacto de caballeros para comprometernos para que se jugara hoy (por ayer) a las 17 si estábamos en condiciones. Y hoy el acta estaba en los medios. Eso me molestó sobremanera. Me puso la gente de Boca encima".