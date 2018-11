"Debería cumplirse el reglamento, absolutamente y a rajatabla. El partido tiene que ser 24 o 48 horas del día de hoy (por ayer), entre mañana (por hoy) y el martes debería jugarse. Esperamos que sea en el estadio de San Lorenzo y con público local, pero también hemos presentado la posibilidad que sea sin público, en Capital o en otra jurisdicción. Le hemos presentado 6 posibilidades a la Superliga, y una de esas 6 posibilidades van a suceder. He hablado con la dirigencia de San Lorenzo el sábado; la propuesta que hizo (Matías Lammens no era seria para Huracán, me la reservo", apuntó Alejandro Nadur, presidente de Huracán, en diálogo con TyC Sports.