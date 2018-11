"Sacaron dos revólveres en el vestuario. Eso es San Pablo, son cagones, mano a mano no se la bancan. No se juega más", acusó el técnico argentino. Rubén Pasquini, jefe de seguridad de Tigre, afirmó que un personal de seguridad de equipo local le puso una pistola en el pecho al arquero Damián Albil. "Nos pegaron a todos. A mí me dieron en la cabeza. Ahí, los tipos estos nos estaban esperando después del primer tiempo", denunció.