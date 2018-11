Porque no hay distancia más grande entre un hincha dentro del estadio y el mundo exterior. Los de adentro quedaron desamparados, sin contacto con la realidad que no podían ver. No existe rincón más excluido que un estadio repleto de gente. Es un portal al pasado, a las viejas costumbres: la conexión es nula, no hay señal de celular que sobreviva al colapso. La gente debió recurrir a la la comunicación prehistórica: hablar entre sí. Los teléfonos solo servían para jugar, sacar fotos o filmar, documentos biográficos que hasta la desconcentración nunca llegarán a ser publicados. En ese contexto de desconexión e intemperie informativa, los mensajes de texto recuperaron su peso histórico: eran el único recurso de comunicación. Pero ni siquiera fueron tan efectivos.