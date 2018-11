A pesar de cumplir con su requisito de no jugar el partido con sus jugadores en ese estado, Angelici lamentó lo ocurrido en las inmediaciones del estadio. "Esto nos tiene que avergonzar como sociedad. Estaba el mundo esperando este partido, que por estos 10 ó 12 se tenga que reprogramar, me da mucha tristeza. Como dirigente del fútbol argentino me avergüenzo. Los socios me votaron para defender los intereses del club. Boca pidió (suspender) y River se preocupó", concluyó.