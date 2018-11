1) Históricamente, la comisaría encargada de los operativos en cancha de All Boys fue la N° 43, pero desde hace algunos meses, por cuestiones de división territorial, la 44° fue designada para este tipo de eventos. "Son inexpertos, no saben cómo organizar un partido. Es más, no saben ni las calles del barrio para hacer los traslados", aseguran fuentes cercanas al club que prefieren reservar su identidad. Y un par de efectivos que a menudo forman parte de los operativos en All Boys admiten que "hubo mucha gente nueva a cargo, sobraron la situación por el hecho de que no iba a haber visitantes".