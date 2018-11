El intercambio fue permanente: mientras algunos japoneses y holandeses se animaban a probar el tradicional mate, los ticos continuaban impulsando el baile junto a las canadienses. Entre ellos, Roberto Mendoza, uno de los referentes del seleccionado centroamericano que no podía dejar de moverse debido a su llamativa indumentaria (camiseta de manga corta cuando la temperatura marcaba los 8 grados). "Por supuesto que tengo frío, pero estoy tratando de aclimatarme. Nosotros venimos de un lugar muy cálido y no estamos acostumbrados a estas temperaturas", deslizó el competidor, quien además no pudo contener su emoción al expresar lo que sintió cuando conoció la nieve por primera vez: "Cuando vinimos de Temuco y vimos los árboles blancos, el lago inmenso y el río imponente que forma parte del deshielo no lo podíamos creer, fue algo impresionante. El agua es tan clara que me animé a probarla ¡Y sabe riquísima!".