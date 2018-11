En la previa del clásico de Manchester, Sergio Agüero sorprendió con un radical cambio de look: el delantero, de 30 años, se tiñó el pelo color ceniza y renovó su corte. Claro que el Kun no sólo resaltó por su imagen: el City derrotó 3-1 al United y el ex Independiente y Atlético Madrid convirtió uno de los goles para el líder de la Premier League y uno de los candidatos a ganar la Champions League.