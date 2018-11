"Estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Marcelo tendría que estar sentado aquí, pero por una sanción injusta por haber entrado un minuto tarde en el primer partido ante Gremio no puede hacerlo. Realmente no me siento cómodo porque el DT es Marcelo y acá tendría que estar él", admitió Biscay en la conferencia de prensa posterior al empate 2-2.