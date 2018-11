"Me dijo: "No te cago a trompadas porque conmigo no tenés ni para arrancar. No me durás un round". Todos nos quedamos duros porque no lo esperábamos. Esto fue en medio de la práctica", agregó el especialista que desde hace décadas cubre al "Cervecero". En declaraciones al diario Olé, el técnico justificó su reacción relacionando su enojo a una publicación en Twitter de la pareja del periodista.