A la hora de explicar cuál es la función de un psicólogo deportivo en los planteles, Roffe indicó: "Esto es algo científico. No son los brujos estos que aparecen últimamente. El psicólogo deportivo es una jarra de agua. El 30% se acerca y dice tengo sed. El otro 30% esta viendo como le va al primer 30%. Y el otro 40% dice aunque me muera de sed esta agua no he de beber".